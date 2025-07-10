Юная и преданная: что известно о полицейской, погибшей во время вражеской атаки на Киев

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, страна-агрессор осуществила очередную массированную атаку на Киев и Киевскую область. В направлении столицы вражеские войска запустили ударные БпЛА типа Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты.

Согласно информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате обстрела Киева погибли два человека - 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции. Известно о по меньшей мере 22 пострадавших.

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