Юная и преданная: что известно о полицейской, погибшей во время вражеской атаки на Киев

В результате российской атаки на Киев в ночь на 10 июля погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
"Сегодня во время вражеского обстрела трагически погибла 22-летняя полицейская Киева Мария Дзюмага", - рассказали правоохранители.
Отмечается, что девушка:
"Преступный ракетный удар, осуществленный войсками РФ по мирному населению, оборвал жизнь этой доброй, жизнерадостной, искренней, ответственной и преданной любимой профессии полицейской", - сообщили украинцам.
Уточняется, что именно такой запомнят Марию коллеги и все кто ее знал.
"Разделяем боль тяжелой утраты с семьей, родными и друзьями Марии. Склоняем головы в скорби. Она навсегда останется в наших сердцах. Честь и вечная память.
Навсегда в строю", - подытожили в полиции Киева.
Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, страна-агрессор осуществила очередную массированную атаку на Киев и Киевскую область. В направлении столицы вражеские войска запустили ударные БпЛА типа Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты.
Согласно информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате обстрела Киева погибли два человека - 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции. Известно о по меньшей мере 22 пострадавших.
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