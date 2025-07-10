РФ атакувала Київську область майже 10 годин: пошкоджено будинки та є постраждалий

Росіяни в ніч на 10 липня масовано атакували Київську область дронами і ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, автомобілі, також є інформація про постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашника.

"Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися", - додав Калашник.

Калашник уточнив, що в Обухівському районі є постраждалий. Це чоловік 51 року, який отримав поранення і був госпіталізований в місцеву лікарню.

"Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київську область. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що крім Київської області, ворог атакував дронами і ракетами столицю України - Київ. Причому це місто стало основною метою ворога цієї ночі.

Унаслідок атаки в Києві було зафіксовано падіння уламків, пошкодження будинків, пожежі, пошкоджені автомобілістів. Крім того, за останніми даними - загинуло двоє людей і ще 14 поранено.

Детальніше про наслідки російської атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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