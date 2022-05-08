На юге Украины российские оккупанты потеряли за день 80 солдат и 10 единиц техники

Военные ВСУ на южных рубежах обороны нанесли российским войскам существенные потери в живой силе и технике, которые за прошедшие сутки составили 80 оккупантов, 4 катера (3 уничтожены и 1 существенно поврежден), ЗРК "Тор", ударный беспилотник, 3 гаубицы и боевую машину десанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что в течение дня противник на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях не проявлял активности, однако не прекращал артиллерийские и минометные обстрелы и ракетные удары.
При этом украинскими Силами обороны было нанесено поражение более 120 целей врага.
"Возле острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден. 46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", - говорится в сводке.
Общие потери российских войск в южных регионах за эти сутки составляют 80 оккупантов и 10 единиц техники, а именно:
"А в районе Станислава в Херсонской области врага лишили еще и состава боеприпасов", - добавили военные.
Ранее сообщалось, что в течение 7 мая украинские военные сбили 14 воздушных целей врага, уничтожив 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты.
Напомним также, что перед этим ВСУ показали видео работы "Байрактара" по российскому катеру типа "Серна" возле острова Змеиный.
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