На юге Украины российские оккупанты потеряли за день 80 солдат и 10 единиц техники

Отмечается, что в течение дня противник на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях не проявлял активности, однако не прекращал артиллерийские и минометные обстрелы и ракетные удары.

При этом украинскими Силами обороны было нанесено поражение более 120 целей врага.

"Возле острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден. 46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", - говорится в сводке.

Общие потери российских войск в южных регионах за эти сутки составляют 80 оккупантов и 10 единиц техники, а именно:

катерный состав из 4 единиц,

1 зенитно-ракетный комплекс "Тор",

1 ударный беспилотник-разведчик "Форпост", сбитый утром в Одесской области,

1 боевая машина десанта,

3 гаубицы.

"А в районе Станислава в Херсонской области врага лишили еще и состава боеприпасов", - добавили военные.