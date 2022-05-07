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ВСУ показали работу "Байрактара" по российскому катеру возле Змеиного

Новина українською →
Черное море, Суббота 07 мая 2022 13:16
ВСУ показали работу "Байрактара" по российскому катеру возле Змеиного Фото: украинские военные снова применили "Байрактар" (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные уничтожили еще один российский катер возле острова Змеиный. По цели отработал ударный беспилотник "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В акватории Черного моря уничтожен вражеский катер типа "Серна". Спасибо ВСУ", - отметил он.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", на видео зафиксирована работа ударного беспилотника "Байрактар" по российскому катеру возле острова Змеиный.

Еще примеры работы "Байрактара" в этом районе

Украинские военные с помощью ударных беспилотников 2 мая уничтожили два российских катера типа "Раптор", а на следующий день накрыли командный пункт и боекомплект. Журналист Роман Цымбалюк утверждал, что в результате этих ударов были ликвидированы все российские оккупанты.

Напомним, ранее издание Defense Express писало, что после украинских ударов по позициям оккупантов на Змеином остается много погибших и раненых, поэтому готовилась эвакуация.

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