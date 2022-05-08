На півдні України російські окупанти втратили за день 80 солдатів і 10 одиниць техніки

Зазначається, що протягом дня противник на лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях не виявляв активності, проте не припиняв артилерійські і мінометні обстріли та ракетні удари.

При цьому українськими Силами оборони було нанесено ураження понад 120 цілей ворога.

"Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога", - йдеться у зведенні.

Загальні втрати російських військ у південних регіонах за цю добу становлять 80 окупантів та 10 одиниць техніки, а саме:

катерний склад з 4 одиниць,

1 зенітно-ракетний комплекс "Тор",

1 ударний безпілотник-розвідник "Форпост", збитий вранці в Одеській області,

1 бойова машина десанту,

3 гаубиці.

"А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів", - додали військові.