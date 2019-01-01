На юге Лондона масштабный пожар

Фото: пожар в Лондоне (twitter.com/tweetonlondon)

Тушить огонь выехали 20 пожарных машин и более сотни спасателей

Двадцать пожарных машин и около 120 пожарных выехали тушить пожар на складе в южной части Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пожарной бригады города.

Как сообщила лондонская пожарная команда, в результате пожара на складе в Кройдоне жертв не было зафиксировано. Причина пожара еще не известна.

"Это сильный пожар на большом складе для хранения. В окрестностях много дыма, и мы просим жителей держать свои двери и окна закрытыми", - сказали в пресс-лужбе пожарной команды.

Также добавили, что пожарные будут дежурить на месте происшествия всю ночь.

Напомним, несколько дней назад в Варшаве в деревянном доме на территории одной из промышленных зон города произошел пожар, в результате которого погибли 6 человек.