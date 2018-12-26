В Варшаве в пожаре погибли 6 человек

Фото: место пожара (tvnwarszawa.tvn24/pl)

Причины пожара пока неизвестны

Во вторник, 25 декабря, в деревянном доме на территории одной из промышленных зон Варшавы произошел пожар, в результате которого погибли 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на tvn24.

Как отмечается, пожар произошел в доме площадью 25 кв м. Причины пожара пока неизвестны.

В тушении пожара принимали участие 32 спасателя. Тела погибших были обнаружены уже после того, как пожар потушили. В полиции считают, что в доме находились бездомные.

Напомним, 23 декабря в селе Яблуница Ивано-Франковской области во время пожара в помещении гостиницы погиб человек.

Также 15 декабря в Одессе на Николаевской дороге горело здание, в котором находятся отделения "Новой почты", шиномонтаж и мебельный склад.

Ранее РБК-Украина писало, что в среду, 12 декабря, в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.