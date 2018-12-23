В Карпатах произошел пожар в гостинице, погиб человек

Фото: пожар (if.dsns.gov.ua)

Тело жертвы было обнаружено при проведении работ по разбору конструкции отеля

В селе Яблуница Ивано-Франковской области во время пожара в помещении гостиницы "Простоквашино" погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Так, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 23 декабря в 3:32. Выяснилось, что огонь охватил здание по всей площади.

Фото: пожар в отеле

В ГСЧС отмечают, что расстояние от ближайшего подразделения к месту пожара составила около 25 километров.

Обслуживающий персонал эвакуировал жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 6:12 пожар был локализован на площади 1500 кв. м, а в 07:00 он был ликвидирован.

Тело человека было обнаружено при проведении работ по разбору конструкции гостиницы на месте пожара.

При этом для тушения пожара было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава, причина пожара устанавливается.

Напомним, в ГСЧС ранее сообщили, что на пожарах в Украине за неделю, с 10 по 16 декабря 2018 года, погиб 61 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, после пожара на рождественской ярмарке во Львове за медицинской помощью обратились пять человек.