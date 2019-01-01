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На півдні Лондона масштабна пожежа

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 02:29
На півдні Лондона масштабна пожежа
Фото: пожежа в Лондоні (twitter.com/tweetonlondon)

Гасити вогонь виїхали 20 пожежних машин і більше сотні рятувальників

Двадцять пожежних машин і близько 120 пожежників виїхали гасити пожежу на складі в південній частині Лондона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт пожежної бригади міста.

Як повідомила лондонська пожежна команда, в результаті пожежі на складі в Кройдоні жертв не було зафіксовано. Причина пожежі ще не відома.

"Це сильна пожежа на великому складі для зберігання. В околицях багато диму, і ми просимо мешканців тримати свої двері і вікна закритими", - сказали в прес-службі пожежної команди.

Також додали, що пожежники будуть чергувати на місці події всю ніч.

Нагадаємо, кілька днів тому у Варшаві в дерев'яному будинку на території однієї з промислових зон міста сталася пожежа, в результаті якого загинули 6 осіб.

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