На юге Китая обрушился мост с автомобилями

По меньшей мере два автомобиля упали в воду

На юге Китая часть моста Дунцзян обрушилась, в результате чего по меньшей мере два автомобиля упали в воду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостное агенство "Синьхуа".

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Гуандун. Одного человека удалось спасти. Число жертв и пострадавших пока не известно.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

Отметим, за прошедшую неделю продолжительные дожди вызвали наводнение в некоторых районах провинции.

At least two vehicles fell into a river after part of a bridge collapsed in Heyuan, S China's Guangdong on Fri. One person was rescued and rescue work continues. The city is among the areas worst hit by floods in Guangdong after persistent heavy rains. pic.twitter.com/ZrMiIDePzA