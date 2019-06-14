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На юге Китая обрушился мост с автомобилями

Новости » Происшествия    14.06.2019 - 12:17
На юге Китая обрушился мост с автомобилями
Иллюстративное фото (Getty Images)

По меньшей мере два автомобиля упали в воду

На юге Китая часть моста Дунцзян обрушилась, в результате чего по меньшей мере два автомобиля упали в воду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостное агенство "Синьхуа".

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Гуандун. Одного человека удалось спасти. Число жертв и пострадавших пока не известно.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. 

Отметим, за прошедшую неделю продолжительные дожди вызвали наводнение в некоторых районах провинции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Румынии обвалилась часть пешеходного моста и упала на железнодорожные пути. Мост высотой 15 метров рухнул и таким образом заблокировал на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и территории Молдовы.

Кроме того,  в провинции Гуандун (Китай) под туристической группой из шести человек порвался веревочный мост. Инцидент произошел, когда группа туристов переходила через мост, натянутый над водоемом, и один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался, люди не пострадали, так как были в страховочных поясах.

Также  в Генуе (Италия) начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого, в августе 2018 года, погибли 35 человек. Во время обрушения на нем тогда также находилось не менее десятка автомобилей. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

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