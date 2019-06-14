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На півдні Китаю обрушився міст з автомобілями

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 12:17
На півдні Китаю обрушився міст з автомобілями
Ілюстративне фото (Getty Images)

Щонайменше два автомобілі впали у воду

На півдні Китаю частина мосту Дунцзян обрушилася, в результаті чого щонайменше два автомобілі впали у воду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинне агенство "Сіньхуа".

Як повідомляється, інцидент стався в провінції Гуандун. Одну людину вдалося врятувати. Число жертв і постраждалих поки не відомо.

На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція.

Зазначимо, за минулий тиждень тривалі дощі викликали повінь в деяких районах провінції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Румунії обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії. Міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і території Молдови.

Крім того, в провінції Гуандун (Китай) під туристичною групою з шести осіб порвався мотузяний міст. Інцидент стався, коли група туристів переходила через міст, натягнутий над водоймою, і один з них почав стрибати і розгойдувати конструкцію. В результаті міст обірвався, люди не постраждали, так як були в страхувальних поясах.

Також в Генуї (Італія) почали зносити міст Моранді, в результаті обвалу якого, в серпні 2018 року, загинули 35 людей. Під час обвалення на ньому тоді також було не менше десятка автомобілів. Передбачається, що причиною обвалення міг стати ослаблення несучих конструкцій.

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