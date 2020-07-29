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Беларусь усилит оперативное прикрытие границы с РФ

Минск, Среда 29 июля 2020 22:23
Беларусь усилит оперативное прикрытие границы с РФ
Фото: Андрей Равков (belvpo.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь будет отслеживать лиц, пересекающих госграницу

Государственный пограничный комитет Беларуси усилит оперативное прикрытие государственных границ после задержания бойцов ЧВК "Вагнера". Контроль усилят и на границе с Российской Федерацией.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передает белорусское агентство БелТА.

По словам Равкова, контроль на белорусской границе будет существенно усилен.

"(Оперативное прикрытие усилят - ред.) в рамках изучения ситуации, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе", - заявил он.

Напомним, сегодня в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

На задержание бойцов российской ЧВК отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко; белорусский лидер назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

При этом в Госдуме РФ призвали не ассоциировать ПГК с деятельностью государства; в российской Госдуме считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.

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