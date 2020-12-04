ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЮАР произошел взрыв на нефтезаводе, есть пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 декабря, на юго-востоке Южно-Африканской Республики на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщает News24.

Как сообщается, взрыв произошел в районе города Дурбан на нефтеперерабатывающем заводе Engen. Известно, что бригады экстренной помощи отправились на место инцидента.

Также от взрыва загорелся многоквартирный дом напротив. Спасатели успешно потушили пожары.

Самые читаемые новости

Фото: кадр видео (malaysia news)

Напомним, ранее в провинции Самутпракан на юг от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека и еще 20 получили ранения.

Кроме того, возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция, в результате чего поставки газа в Грецию было прекращено.

Также РБК-Украина сообщало, что в японском городе Корияма, которое находится в префектуре Фукусима, произошел взрыв в ресторане, в результате чего погиб один человек и еще 17 получили ранения. Причиной инцидента стала утечка газа.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Взрыв