В ЮАР произошел взрыв на нефтезаводе, есть пострадавшие

Сегодня, 4 декабря, на юго-востоке Южно-Африканской Республики на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщает News24.

Как сообщается, взрыв произошел в районе города Дурбан на нефтеперерабатывающем заводе Engen. Известно, что бригады экстренной помощи отправились на место инцидента.

Также от взрыва загорелся многоквартирный дом напротив. Спасатели успешно потушили пожары.

Фото: кадр видео (malaysia news)

Напомним, ранее в провинции Самутпракан на юг от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека и еще 20 получили ранения.

Кроме того, возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция, в результате чего поставки газа в Грецию было прекращено.

Также РБК-Украина сообщало, что в японском городе Корияма, которое находится в префектуре Фукусима, произошел взрыв в ресторане, в результате чего погиб один человек и еще 17 получили ранения. Причиной инцидента стала утечка газа.