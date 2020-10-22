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В Таиланде произошел взрыв на газопроводе, есть погибшие

Четверг 22 октября 2020 13:23
В Таиланде произошел взрыв на газопроводе, есть погибшие
Фото: взрыв в Таиланде (facebook.com v2maungprakarn)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 октября, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. Еще около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Pattaya News.

Как сообщается, инцидент произошел около 13:00 по местному времени в районе индустриального парка Asia Suvarnabhumi. Также известно, что в результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадали полицейский участок, около 20 транспортных средств, а также 10 домов.

Фото: взрыв в Таиланде (facebook.com v2maungprakarn)

На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники. Возгорание ликвидировали.

Напомним, ранее возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция, в результате чего поставка газа в Грецию была прекращена.

Также РБК-Украина сообщало, что в японском городе Корияма, которое находится в префектуре Фукусима, произошел взрыв в ресторане, в результате чего погиб один человек и еще 17 получили ранения. Причиной инцидента стала утечка газа.

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