У ПАР стався вибух на нафтозаводі, є постраждалі

Сьогодні, 4 грудня, на південному сході Південно-Африканської Республіки стався потужний вибух на нафтопереробному заводі. У результаті події постраждали щонайменше 6 людей.

Про це повідомляє News24.

Як повідомляється, вибух стався в районі міста Дурбан на нафтопереробному заводі Engen. Відомо, що бригади екстреної допомоги вирушили на місце інциденту.

Також від вибуху загорівся багатоквартирний будинок навпроти. Рятувальники успішно загасили пожежі.

Фото: кадр відео (malaysia news)

Нагадаємо, раніше в провінції Самутпракан на південь від Бангкока (Таїланд) стався вибух на газопроводі, у результаті якого загинули дві людини та ще 20 отримали поранення.

Крім того, біля села Кулата стався вибух на газопроводі Болгарія-Греція, внаслідок чого постачання газу в Грецію було припинене.

Також РБК-Україна повідомляло, що у японському місті Коріяма, яке знаходиться в префектурі Фукусіма, стався вибух у ресторані, у результаті чого загинула одна людина та ще 17 отримали поранення. Причиною інциденту став витік газу.