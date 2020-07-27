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На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв

Кулата, Понедельник 27 июля 2020 12:50
На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв
Фото: взрыв (eurocom.bg)
Автор: Анастасия Рокитна

Авария вызвала нарушение целостности газопровода

Возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция. В результате аварии никто не пострадал, но поставки газа в Грецию были прекращены.

Об этом сообщает БГНЕС.

Компания-оператор "Булгаргаз" сообщила, что произошел несчастный случай. Это случилось в 07:56. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров.

Это событие уже прокомментировал премьер-министр Бойко Борисов. По его словам, скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены.

Напомним, в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва, третья ракета, в то же время была выпущена по центру Багдада, разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

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