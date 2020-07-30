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В Японии произошел взрыв в ресторане, есть погибший и десятки раненых

Фукусима, Четверг 30 июля 2020 08:38
В Японии произошел взрыв в ресторане, есть погибший и десятки раненых
Фото: взрыв в Японии (nhk.or.jp/news)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас сохраняется угроза повторного взрыва

Сегодня, 30 июля, в японском городе Корияма, которое находится в префектуре Фукусима, произошел взрыв в ресторане. В результате инцидента погиб один человек и еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, взрыв произошел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта. Уже 31 июля он должен был возобновить свою работу. Причиной инцидента стала утечка газа. Поэтому спасатели призывают не выходить на улицу. В полиции добавляют, что пока сохраняется угроза повторного взрыва.

Также известно, что в радиусе примерно ста метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла, в некоторых строениях сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан, где произошел взрыв, практически полностью уничтожен.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция, в результате чего поставки газа в Грецию было прекращено.

Кроме того, в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе, в результате инцидента никто не пострадал.

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