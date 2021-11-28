ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЮАР назвали симптомы нового штамма "омикрон"

Новина українською →
ЮАР, Воскресенье 28 ноября 2021 02:05
В ЮАР назвали симптомы нового штамма "омикрон" Фото: названы симптомы нового штамма коронавируса "омикрон" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы молодых людей. Пациенты жалуются на сильную усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам Анжелик Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость.

Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура.

"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - рассказала она.

Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи.

Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма.

Напомним, в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". Также Германия заявила, что штамм уже в стране.

Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Отметим, председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса и предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит