В ЮАР назвали симптомы нового штамма "омикрон"
Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы молодых людей. Пациенты жалуются на сильную усталость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.
По словам Анжелик Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость.
Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура.
"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - рассказала она.
Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи.
Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма.
Напомним, в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". Также Германия заявила, что штамм уже в стране.
Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.
Отметим, председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса и предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.