У ПАР назвали симптоми нового штаму "омікрон"
Новий штам коронавірусу, який отримав назву "омікрон", викликає незвичайні, але при цьому відносно легкі симптоми молодих людей. Пацієнти скаржаться на сильну втому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.
За словами Анжелік Кутзе, яка є практикуючим лікарем і працює в столиці ПАР Преторії, останнім часом серед її пацієнтів з COVID-19 з'явилися молоді люди, що розрізнялися за етнічною приналежністю і соціальним статусом, які скаржилися на сильну втому.
Жоден з них не скаржився на втрату або зміну відчуття смаку або нюху. Кутзе також згадала випадок з шестирічною дитиною, у якої був сильно прискорений пульс і підвищена температура.
"Їх симптоми дуже сильно відрізнялися від того, з чим я мала справу раніше, і були дуже легкими", - розповіла вона.
Кутзе звернула увагу на нехарактерні для коронавірусу симптоми, які 18 листопада з'явилися і у чотирьох членів її сім'ї.
Їх аналізи на COVID-19 виявилися позитивними, при цьому всі скаржилися на те, що відчувають себе дуже втомленими і розбитими. Після цього Кутзе однією з перших попередила владу ПАР про ймовірність поширення в країні нового штаму.
Нагадаємо, у Чехії вивчають перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "омікрон". Також Німеччина заявила, що штам вже в країні.
Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B.1.1.529 виявили в Бельгії.
Зазначимо, голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу і припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола.