Яйця подорожчають? Експерти розповіли, чого чекати восени

За словами Максима Гопко, вартість яєць може почати зростати з другої половини вересня через завершення сезону пропозиції від невеликих ферм, домашніх господарств і малих птахофабрик.

"Промислова пропозиція залишатиметься майже на тому ж рівні", - пояснює експерт.

Олег Пендзин додає, що точний прогноз щодо здорожчання яєць можна буде зробити лише наприкінці жовтня, коли стане відома ціна на кукурудзу. Адже близько 70% вартості яйця формує комбікорм для птиці.

"Від ціни на комбікорм залежатиме подальша динаміка вартості яєць", - каже Пендзин.

Зазначимо, торік різке підвищення цін відбулося у листопаді - на 40% порівняно з жовтнем 2024 року через рекордно низький врожай кукурудзи. За прогнозами НААН України, у 2025 році очікується врожай на рівні минулого року - близько 27 млн тонн.

Для споживачів це означає, що у вересні великого стрибка цін не очікують, але вже з жовтня може початися поступове подорожчання.