Общество Образование Деньги Изменения

Яйца подорожают? Эксперты рассказали, чего ждать осенью

Фото: Яйца осенью могут подорожать (freepik.com)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

Средняя цена за десяток яиц в начале сентября 2025 года колеблется от 67,90 до 72,53 грн, сообщает Минфин. Эксперты прогнозируют постепенное подорожание продукта уже в ближайшие недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопко и экономист Олег Пендзин.

По словам Максима Гопко, стоимость яиц может начать расти со второй половины сентября из-за завершения сезона предложения от небольших ферм, домашних хозяйств и малых птицефабрик.

"Промышленное предложение будет оставаться почти на том же уровне", - объясняет эксперт.

Олег Пендзин добавляет, что точный прогноз относительно подорожания яиц можно будет сделать только в конце октября, когда станет известна цена на кукурузу. Ведь около 70% стоимости яйца формирует комбикорм для птицы.

"От цены на комбикорм будет зависеть дальнейшая динамика стоимости яиц", - говорит Пендзин.

Отметим, в прошлом году резкое повышение цен произошло в ноябре - на 40% по сравнению с октябрем 2024 года из-за рекордно низкого урожая кукурузы. По прогнозам НААН Украины, в 2025 году ожидается урожай на уровне прошлого года - около 27 млн тонн.

Для потребителей это означает, что в сентябре большого скачка цен не ожидают, но уже с октября может начаться постепенное подорожание.

Напомним, в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов, тогда как зерновые и молочная продукция подешевели. Индекс ФАО остался на уровне 130 пунктов, что на 6,9% выше августа 2024 года. Подорожание обеспечили говядина, баранина и масла, а молочные продукты, рис и пшеница подешевели из-за высоких урожаев и увеличенного предложения.

РБК-Украина также писало, что в Украине продовольственная инфляция постепенно замедляется, но остается высокой. В июле 2025 года оптовые цены производителей пищевых продуктов выросли на 17,7% внутри страны. Больше всего подорожали мясо (+25,4%), молочные продукты (+19%) и хлебобулочные изделия (+15,7%), тогда как цены на сахар упали на 6,9%.

Цены на продуктыЯйца