Яйца подорожают? Эксперты рассказали, чего ждать осенью

По словам Максима Гопко, стоимость яиц может начать расти со второй половины сентября из-за завершения сезона предложения от небольших ферм, домашних хозяйств и малых птицефабрик.

"Промышленное предложение будет оставаться почти на том же уровне", - объясняет эксперт.

Олег Пендзин добавляет, что точный прогноз относительно подорожания яиц можно будет сделать только в конце октября, когда станет известна цена на кукурузу. Ведь около 70% стоимости яйца формирует комбикорм для птицы.

"От цены на комбикорм будет зависеть дальнейшая динамика стоимости яиц", - говорит Пендзин.

Отметим, в прошлом году резкое повышение цен произошло в ноябре - на 40% по сравнению с октябрем 2024 года из-за рекордно низкого урожая кукурузы. По прогнозам НААН Украины, в 2025 году ожидается урожай на уровне прошлого года - около 27 млн тонн.

Для потребителей это означает, что в сентябре большого скачка цен не ожидают, но уже с октября может начаться постепенное подорожание.