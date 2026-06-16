Яйця дешевшають, а олія дорожчає: нові ціни в супермаркетах на 16 червня

Поки вартість гречки та молока залишається стабільною, ціни на курячі яйця у деяких супермаркетах помітно пішли на спад, а в сегменті соняшникової олії відбулися точкові коливання.
Скільки у вівторок, 16 червня коштують найпопулярніші продукти та де шукати максимальну економію - у матеріалі РБК-Україна.
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У сегменті хлібобулочних виробів ситуація з найнижчими цінниками зазнала змін у мережі "Сільпо" через появу іншої бюджетної позиції. В інших супермаркетах вартість зафіксована на рівні понеділка.
Фото: ціни (серед найнижчих) на продукти в супермаркетах станом на 16 червня (інфографіка РБК-Україна)
Популярна крупа демонструє стабільність. Ціни за кілограмову упаковку ядриці в усіх супермаркетах дублюють показники 15 червня.
Моніторинг цін на курячі яйця категорії С1 (за десяток) продемонстрував помітне зниження вартості у двох великих мережах порівняно з понеділком.
У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока жирністю 2,5-2,6% цінові пропозиції порівняно з 15 червня не змінилися.
У сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) 16 червня зафіксовано різноспрямовану динаміку цінників.