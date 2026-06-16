На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня
Великі українські АЗС переписали вартість пального у бік зниження. Дизель, автогаз та деякі марки бензину стали дешевшими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін станом на вівторок, 16 червня.
Головне:
- Бензин: В мережі "Укрнафта" вартість бензинів (А-95, А-95 Energy та А-98) різко впала на 1 гривню.
- Дизель: OKKO та WOG синхронно знизили ціни на ДП на 1 гривню - тепер євродизель коштує 84,90 грн/л, а брендовий впав до 87,90 грн/л.
- Газ: На більшості заправок зафіксований на позначці 45,90 грн/л, але "Укрнафта", яка знизила його вартість на 50 копійок (до 43,40 грн/л).
Як змінилися ціни на АЗС
Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне на 1 гривню. Вартість брендового ДП (Pulls/Mustang) впала до 87,90 грн/л, а стандартного євродизеля - до 84,90 грн/л. Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.
При цьому SOCAR поки утримує цінники на рівні попереднього дня (15 червня) для всіх видів пального.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 16 червня (інфографіка РБК-Україна)
На державні "Укрнафті" зафіксовано найбільш відчутне зниження. Мережа знизила ціни на бензини (А-95, А-95 Energy та А-98) на 1 гривню.
Звичайний дизель у державної мережі здешевшав на 1 гривню (до 80,90 грн/л), а скраплений газ скинув 50 копійок і тепер коштує 43,40 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 16 червня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 87,90 грн
- ДП Євро: 84,90 грн
- Газ: 45,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 87,90 грн
- ДП Євро-5: 84,90 грн
- Газ: 45,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 89,90 грн
- ДП NANO: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 82,90 грн
- ДП: 80,90 грн
- Газ: 43,40 грн