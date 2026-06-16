ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня

09:14 16.06.2026 Вт
2 хв
Де водії можуть заощадити на пальному вже сьогодні?
aimg Марія Кучерявець
На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня Фото: АЗС скинули ціни на бензин, дизель та автогаз (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Великі українські АЗС переписали вартість пального у бік зниження. Дизель, автогаз та деякі марки бензину стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін станом на вівторок, 16 червня.

Головне:

  • Бензин: В мережі "Укрнафта" вартість бензинів (А-95, А-95 Energy та А-98) різко впала на 1 гривню.
  • Дизель: OKKO та WOG синхронно знизили ціни на ДП на 1 гривню - тепер євродизель коштує 84,90 грн/л, а брендовий впав до 87,90 грн/л.
  • Газ: На більшості заправок зафіксований на позначці 45,90 грн/л, але "Укрнафта", яка знизила його вартість на 50 копійок (до 43,40 грн/л).

Як змінилися ціни на АЗС

Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне на 1 гривню. Вартість брендового ДП (Pulls/Mustang) впала до 87,90 грн/л, а стандартного євродизеля - до 84,90 грн/л. Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.

При цьому SOCAR поки утримує цінники на рівні попереднього дня (15 червня) для всіх видів пального.

На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 16 червня (інфографіка РБК-Україна)

На державні "Укрнафті" зафіксовано найбільш відчутне зниження. Мережа знизила ціни на бензини (А-95, А-95 Energy та А-98) на 1 гривню.

Звичайний дизель у державної мережі здешевшав на 1 гривню (до 80,90 грн/л), а скраплений газ скинув 50 копійок і тепер коштує 43,40 грн/л.

Читайте також: "Хороші новини закінчились". Експерт пояснив наслідки дорогого пального для цін на продукти

Деталізація цін на АЗС 16 червня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 87,90 грн
  • ДП Євро: 84,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 87,90 грн
  • ДП Євро-5: 84,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 89,90 грн
  • ДП NANO: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 82,90 грн
  • ДП: 80,90 грн
  • Газ: 43,40 грн
Читайте також: Сезонний обвал цін? Які овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко дешевшають

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензин Ціни в Україні Газ Дизпаливо Бензин ОККО Укрнафта WOG
Новини
Криза на Банковій? Джерела розповіли, що відбувається між Зеленським та Будановим
Криза на Банковій? Джерела розповіли, що відбувається між Зеленським та Будановим
Аналітика
Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Зеленський, Буданов, Федоров: як відхід Єрмака змінив баланс сил у владі