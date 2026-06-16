На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня

Великі українські АЗС переписали вартість пального у бік зниження. Дизель, автогаз та деякі марки бензину стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін станом на вівторок, 16 червня.

Головне: Бензин : В мережі "Укрнафта" вартість бензинів (А-95, А-95 Energy та А-98) різко впала на 1 гривню.

: В мережі "Укрнафта" вартість бензинів (А-95, А-95 Energy та А-98) різко впала на 1 гривню. Дизель : OKKO та WOG синхронно знизили ціни на ДП на 1 гривню - тепер євродизель коштує 84,90 грн/л, а брендовий впав до 87,90 грн/л.

: OKKO та WOG синхронно знизили ціни на ДП на 1 гривню - тепер євродизель коштує 84,90 грн/л, а брендовий впав до 87,90 грн/л. Газ: На більшості заправок зафіксований на позначці 45,90 грн/л, але "Укрнафта", яка знизила його вартість на 50 копійок (до 43,40 грн/л).

Як змінилися ціни на АЗС

Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне на 1 гривню. Вартість брендового ДП (Pulls/Mustang) впала до 87,90 грн/л, а стандартного євродизеля - до 84,90 грн/л. Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.

При цьому SOCAR поки утримує цінники на рівні попереднього дня (15 червня) для всіх видів пального.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 16 червня (інфографіка РБК-Україна)

На державні "Укрнафті" зафіксовано найбільш відчутне зниження. Мережа знизила ціни на бензини (А-95, А-95 Energy та А-98) на 1 гривню.

Звичайний дизель у державної мережі здешевшав на 1 гривню (до 80,90 грн/л), а скраплений газ скинув 50 копійок і тепер коштує 43,40 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 16 червня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 87,90 грн

ДП Євро: 84,90 грн

Газ: 45,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 87,90 грн

ДП Євро-5: 84,90 грн

Газ: 45,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 89,90 грн

ДП NANO: 86,90 грн

Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"