Яйца дешевеют, а масло дорожает: новые цены в супермаркетах на 16 июня

В то время как стоимость гречки и молока остается стабильной, цены на куриные яйца в некоторых супермаркетах заметно снизились, а в сегменте подсолнечного масла наблюдались точечные колебания.
Сколько стоят самые популярные продукты во вторник, 16 июня, и где можно сэкономить - в материале РБК-Украина.
Главное:
В сегменте хлебобулочных изделий ситуация с самыми низкими ценниками претерпела изменения в сети "Сильпо" из-за появления другой бюджетной позиции. В других супермаркетах стоимость зафиксирована на уровне понедельника.
Фото: цены (среди самых низких) на продукты в супермаркетах по состоянию на 16 июня (инфографика РБК-Украина)
Популярная крупа демонстрирует стабильность. Цены за килограммовую упаковку ядрицы во всех супермаркетах соответствуют показателям 15 июня.
Мониторинг цен на куриные яйца категории С1 (за десяток) показал заметное снижение стоимости в двух крупных сетях по сравнению с понедельником.
В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока жирностью 2,5-2,6% ценовые предложения по сравнению с 15 июня не изменились.
В сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) 16 июня зафиксирована разнонаправленная динамика цен.