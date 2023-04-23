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Йшов берегом Інгульця з риболовлі. На Херсонщині чоловік загинув, підірвавшись на міні

Фото: чоловік помер, підірвавшись на міні біля берегу Інгульця під Херсоном (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 22 квітня двоє чоловіків рибалили на річці Інгулець між селами Давидів Брід та Білогірка, що у Бериславському районі Херсонської області. Повертаючись додому, один з них натрапив на міну та загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці.

"Другий чоловік не постраждав. Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції", - додають у відомстві.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку, а чоловік-електромонтер - під час відновлювальних робіт.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

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