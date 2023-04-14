ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсонській області цивільний підірвався на російській міні

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 15:38
В Херсонській області цивільний підірвався на російській міні Фото: в Херсонській області цивільний підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

Внаслідок детонації чоловік отримав осколкові поранення обличчя. Постраждалого госпіталізували до лікарні в місті Апостолове. Наразі йому надають необхідну допомогу.

"Вкотре нагадуємо про важливість дотримання правил мінної безпеки! Лісосмуга, ґрунтова дорога, поле, берег водойми - це все потенційно заміновані обʼєкти. Тому пересуватися там небезпечно", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в селі Лукянці в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні