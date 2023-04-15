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У Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці

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Харківська область, Субота 15 квітня 2023 08:56
У Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці Ілюмтративне фото: у Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку, а чоловік-електромонтер - під час відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

В Ізюмському районі 44-річний електромонтер Борівської РЕС підірвався на вибухівці під час відновлювальних робіт. Він отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Окрім того, на ринку в Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої підірвалася 29-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно в Херсонській області на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

А в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці.

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