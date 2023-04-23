Шел по берегу Ингульца с рыбалки. В Херсонской области мужчина погиб, подорвавшись на мине

"Возвращаясь домой вдоль берега, один из них наступил на оставленную оккупантами сдетонировавшую мину", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, от полученных ранений житель Давидова Брода погиб на месте.

"Второй мужчина не пострадал. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с участием сотрудников прокуратуры и полиции", - добавляют в ведомстве.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.