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Шел по берегу Ингульца с рыбалки. В Херсонской области мужчина погиб, подорвавшись на мине

Фото: мужчина погиб, подорвавшись на мине у берега Ингульца под Херсоном (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера, 22 апреля двое мужчин рыбачили на реке Ингулец между селами Давидов Брод и Белогорка, что в Бериславском районе Херсонской области. Возвращаясь домой, один из них наступил на мину и погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Возвращаясь домой вдоль берега, один из них наступил на оставленную оккупантами сдетонировавшую мину", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, от полученных ранений житель Давидова Брода погиб на месте.

"Второй мужчина не пострадал. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с участием сотрудников прокуратуры и полиции", - добавляют в ведомстве.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.

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