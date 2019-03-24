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Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах президента

Новости » Выборы 2019    24.03.2019 - 13:32
Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах президента
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

По словам посла США, демократия работает только при условии активного участия граждан

США ожидают от Украины свободных и справедливых президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Йованович призвала украинцев прийти на избирательные участки и проголосовать.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - сказала Йованович.

По словам посла США, демократия работает только при условии активного участия граждан.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", - отметила Йованович.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборах во время заседания 22 марта еще 66 официальных международных наблюдателей. Таким образом Комиссия зарегистрировала 1 955 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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