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Йованович закликала українців проголосувати на виборах президента

Новини » Вибори 2019    24.03.2019 - 13:32
Йованович закликала українців проголосувати на виборах президента
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

За словами посла США, демократія працює тільки за умови активної участі громадян

США очікують від України вільних і справедливих президентських виборів 2019, які відбудуться 31 березня. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Йованович закликала українців прийти на виборчі дільниці і проголосувати.

"США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. І ми закликаємо українську владу, громадянське суспільство і всіх громадян внести свій вклад в українську демократію", - сказала Йованович.

За словами посла США, демократія працює тільки за умови активної участі громадян.

"Чи знаєте ви, де будете через тиждень? Якщо ви ще не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює тільки за умови активної участі громадян. І вибори - це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами, і ми говоримо їм, що очікуємо від їх дій", - зазначила Йованович.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала на виборах під час засідання 22 березня ще 66 офіційних міжнародних спостерігачів. Таким чином Комісія зареєструвала 1 955 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

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