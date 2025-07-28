YouTube заблокував канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО, - ЦПД

Зокрема, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України.

Проти цих осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 20 липня 2025 року.

Також проти Балашова в Україні порушено кримінальне провадження.