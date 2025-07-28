YouTube заблокировал каналы лиц, находящихся под санкциями СНБО, - ЦПД

В частности, заблокирован канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения РФ выехал из Украины.

Против этих лиц введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.

Также против Балашова в Украине возбуждено уголовное производство.