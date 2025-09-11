YouTube випустив оновлення, яке переверне спосіб перегляду відео

Деталі оновлення

Новий інструмент дозволяє блогерам дублювати свої відео іншими мовами. Технологія використовує штучний інтелект Google Gemini, який здатний відтворювати тон голосу та емоції, нагадуючи функцію Voice Translate у Pixel 10.

Функція була вперше протестована у 2023 році в рамках пілотного проекту і була доступна обмеженому числу творців, зокрема MrBeast, Марку Роберу і шеф-кухарю Джеймі Оліверу. Тепер, через два роки, YouTube розширює її для всіх авторів протягом найближчих тижнів.

За даними компанії, ролики з багатомовними доріжками отримують понад 25% переглядів саме альтернативними мовами. Зокрема, канал Джеймі Олівера збільшив аудиторію втричі після запуску функції.

Для глядачів це означає більше різноманітного контенту без необхідності слідкувати за субтитрами - достатньо буде обрати потрібну мову і слухати переклад.