Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішим

П'ятниця 22 серпня 2025 18:55
UA EN RU
Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішим YouTube без реклами та зайвих функцій (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

YouTube уже не той: сервіс активно просуває Shorts, знижує якість відео за замовчуванням і перевантажує рекламою. Але частину цих проблем можна усунути за допомогою налаштувань і сторонніх інструментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на один із провідних світових сайтів про технології та лайфхаки Lifehacker.

YouTube Premium

Основна незручність платформи - велика кількість реклами. Позбутися її найпростіше через підписку YouTube Premium. Вона коштує близько 14 доларів на місяць і крім блокування реклами дає можливість завантажувати відео у високій якості.

Для тих, хто хоче заощадити, існує полегшений тариф Premium Lite за 8 доларів на місяць - він прибирає більшу частину рекламних вставок.

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимЯкщо можете, оформіть підписку YouTube Premium (фото: Lifehacker)

Налаштування конфіденційності

YouTube активно збирає дані про користувачів, але це можна обмежити. У застосунку доступні функції призупинення історії переглядів і пошуку, а також відключення персоналізації реклами.

Для цього потрібно відкрити меню профілю, потім "Налаштування", далі "Керування історією" і відключити збереження активності. Там же можна очистити накопичені дані. У розділі "Центр управління рекламою" легко відключити персоналізовану рекламу.

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимУвімкніть корисні параметри конфіденційності (фото: Lifehacker)

Якість відео

За замовчуванням YouTube часто запускає відео в зниженій якості. Щоб це виправити: "Налаштування", "Вподобання якості відео" і виберіть режим "Висока якість зображення" для відтворення по Wi-Fi. Тоді ролики відкриватимуться у високій чіткості.

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимПокращити якість зображення (фото: Lifehacker)

Відтворення без зайвих елементів

Багатьом не подобається автозапуск роликів і спливаючі підказки. Відключити їх можна в розділі "Налаштування", "Відтворення". Там рекомендується прибрати галочки з пунктів "Автоматичне відтворення наступного відео", "Показувати підказки у відео" і "Відтворення у стрічках".

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимВиправте важливі налаштування відтворення (фото: Lifehacker)

Сповіщення

YouTube може засипати повідомленнями про нові ролики і трансляції. Керувати ними можна через "Налаштування", "Повідомлення", прибравши все зайве. Або - глобально, через системні налаштування смартфона.

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимЗменшити кількість спам-повідомлень (фото: Lifehacker)

Приватність підписок

Краще приховати список ваших підписок від сторонніх. Для цього потрібно авторизуватися через браузер, зайти в "Налаштування", "Конфіденційність" і активувати опцію "Зберігати всі мої підписки конфіденційними".

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимЗберігайте свої підписки конфіденційними (фото: Lifehacker)

Розширення та сторонні додатки

Існує розширення Untrap, що дає змогу прибрати непотрібні елементи з YouTube - Shorts, рекомендації, чат трансляцій і багато іншого. Воно працює у всіх популярних браузерах і дає близько 300 опцій для кастомізації інтерфейсу.

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимВикористовуйте розширення для зміни прихованих налаштувань YouTube (фото: Lifehacker)

Тим, хто втомився від алгоритмів YouTube, підійдуть сторонні клієнти - наприклад, Play, Unwatched for YouTube або NewPipe. Вони дають змогу дивитися відео без нескінченних рекомендацій і зберегти контроль над тим, що дійсно хочеться бачити.

Як прибрати зайві функції в YouTube і зробити перегляд відео зручнішимСпробуйте сторонні додатки для перегляду YouTube без алгоритмів (фото: Lifehacker)

Навіть без радикальних заходів можна помітно поліпшити досвід використання YouTube. Досить трохи змінити налаштування, а за бажання - доповнити їх сторонніми інструментами.

