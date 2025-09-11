YouTube выпустил обновление, которое перевернет способ просмотра видео

Детали обновления

Новый инструмент позволяет блогерам дублировать свои видео на другие языки. Технология использует искусственный интеллект Google Gemini, который способен воспроизводить тон голоса и эмоции, напоминая функцию Voice Translate в Pixel 10.

Функция была впервые протестирована в 2023 году в рамках пилотного проекта и была доступна ограниченному числу создателей, включая MrBeast, Марка Робера и шеф-повара Джейми Оливера. Теперь, спустя два года, YouTube расширяет ее для всех авторов в течение ближайших недель.

По данным компании, ролики с многоязычными дорожками получают свыше 25% просмотров именно на альтернативных языках. В частности, канал Джейми Оливера увеличил аудиторию в три раза после запуска функции.

Для зрителей это означает больше разнообразного контента без необходимости следить за субтитрами - достаточно будет выбрать нужный язык и слушать перевод.