YouTube готує важливі зміни на платформі: як це позначиться на користувачах

YouTube посилює контроль над використанням сімейної підписки Premium. Раніше компанія дозволяла додавати в план до п'яти членів сім'ї за 23 долари на місяць, включно з доступом до YouTube Music. Однак одна з ключових умов - усі учасники повинні проживати в одному будинку з власником підписки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police .

Що відомо

Хоча це правило діє з 2023 року, на практиці YouTube майже не стежив за його виконанням. Тепер ситуація змінюється. Користувачі повідомляють про перші випадки, коли компанія почала призупиняти доступ тим, хто не проживає з власником сімейної підписки.

Деякі акаунти вже отримали повідомлення із заголовком "Вашу сімейну підписку YouTube Premium буде призупинено". У листі йдеться, що користувач має 14 днів, щоб підтвердити проживання за однією адресою з власником підписки. В іншому разі доступ до Premium-функцій буде заблоковано, а сам акаунт залишиться в групі тільки в "безкоштовному" режимі з рекламою.

YouTube використовує систему "електронної перевірки" раз на 30 днів, щоб переконатися, що всі учасники плану перебувають за однією адресою. Раніше за її недотримання наслідків не було, тепер же підписку можуть обмежити.

Поки що посилення правил має вибірковий характер. На Reddit користувачі повідомляють про поодинокі випадки блокування ще з весни, проте підтверджені історії з призупиненням підписки почали з'являтися тільки зараз.

У Google також додали можливість зв'язатися зі службою підтримки, щоб підтвердити право на участь у сімейному плані.

Користувачі почали отримувати листи з повідомленням про призупинення YouTube Premium (фото: Android Police)