ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

YouTube готує важливі зміни на платформі: як це позначиться на користувачах

Вівторок 02 вересня 2025 13:45
UA EN RU
YouTube готує важливі зміни на платформі: як це позначиться на користувачах YouTube почав блокувати сімейні підписки Premium у користувачів, які живуть не за однією адресою (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

YouTube посилює контроль над використанням сімейної підписки Premium. Раніше компанія дозволяла додавати в план до п'яти членів сім'ї за 23 долари на місяць, включно з доступом до YouTube Music. Однак одна з ключових умов - усі учасники повинні проживати в одному будинку з власником підписки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police.

Що відомо

Хоча це правило діє з 2023 року, на практиці YouTube майже не стежив за його виконанням. Тепер ситуація змінюється. Користувачі повідомляють про перші випадки, коли компанія почала призупиняти доступ тим, хто не проживає з власником сімейної підписки.

Деякі акаунти вже отримали повідомлення із заголовком "Вашу сімейну підписку YouTube Premium буде призупинено". У листі йдеться, що користувач має 14 днів, щоб підтвердити проживання за однією адресою з власником підписки. В іншому разі доступ до Premium-функцій буде заблоковано, а сам акаунт залишиться в групі тільки в "безкоштовному" режимі з рекламою.

YouTube використовує систему "електронної перевірки" раз на 30 днів, щоб переконатися, що всі учасники плану перебувають за однією адресою. Раніше за її недотримання наслідків не було, тепер же підписку можуть обмежити.

Поки що посилення правил має вибірковий характер. На Reddit користувачі повідомляють про поодинокі випадки блокування ще з весни, проте підтверджені історії з призупиненням підписки почали з'являтися тільки зараз.

У Google також додали можливість зв'язатися зі службою підтримки, щоб підтвердити право на участь у сімейному плані.

YouTube готує важливі зміни на платформі: як це позначиться на користувачахКористувачі почали отримувати листи з повідомленням про призупинення YouTube Premium (фото: Android Police)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці