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YouTube видалив рекламу про вербування підлітків до збирання "Шахедів" у РФ

02:07 12.06.2026 Пт
2 хв
Як МЗС України домовилось з YouTube про видалення реклами?
aimg Катерина Коваль
YouTube видалив рекламу про вербування підлітків до збирання "Шахедів" у РФ Фото: РФ регулярно атакує українські міста дронами, виготовленими на заводі (defence-ua.com)
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YouTube видалив відео, що рекламують російський завод "Алабуга" та інші підсанкційні структури. Платформа відреагувала після прямого діалогу з українською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Що сталося

YouTube розпочав глобальне видалення відео, що просувають завод "Алабуга" та інші підсанкційні структури. Рішення ухвалено після структурованого діалогу між МЗС України та платформою.

"Коли ми вітали початок діалогу з YouTube, ми сказали, що віримо - він приведе до конкретних результатів. Сьогодні це підтвердилося", - написав Сибіга.

Чому "Алабуга" небезпечна

"Алабуга" - російський завод зброї, де збирають дрони "Шахед", які щодня б'ють по Україні.

YouTube видалив рекламу про вербування підлітків до збирання &quot;Шахедів&quot; у РФ

Завод також вербує підлітків - деяким лише 15 років - для роботи на виробничих лініях.

"Платформи, що розміщують рекламний контент для "Алабуги", не є нейтральними провайдерами послуг. Вони є частиною ланцюжка, який підтримує це виробництво і дозволяє російські злочини", - підкреслив Сибіга.

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Заклик до інших платформ

МЗС закликало всі великі платформи діяти негайно - кампанія з вербування підлітків до підсанкційного виробника зброї активна і працює одночасно на кількох майданчиках.

"Кожен день бездіяльності - це ще один день, коли контент, що вербує підлітків на завод зброї, досягає своєї аудиторії у відкритому інтернеті", - заявив міністр.

Сибіга також повідомив про готовність України до аналогічного діалогу з будь-якою платформою, яка готова діяти на тій самій основі.

Рішення YouTube стало результатом тривалої роботи. Ще наприкінці квітня Україна звернулася до платформи з вимогою заблокувати рекламу "Алабуги".

У листопаді 2025 року на складі акумуляторів в ОЕЗ "Алабуга" спалахнула велика пожежа - площа займання сягнула близько 1000 квадратних метрів.

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Російська Федерація YouTube Війна в Україні Дрони
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