YouTube видалив рекламу про вербування підлітків до збирання "Шахедів" у РФ

YouTube видалив відео, що рекламують російський завод "Алабуга" та інші підсанкційні структури. Платформа відреагувала після прямого діалогу з українською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу .

Що сталося

YouTube розпочав глобальне видалення відео, що просувають завод "Алабуга" та інші підсанкційні структури. Рішення ухвалено після структурованого діалогу між МЗС України та платформою.

"Коли ми вітали початок діалогу з YouTube, ми сказали, що віримо - він приведе до конкретних результатів. Сьогодні це підтвердилося", - написав Сибіга.

Чому "Алабуга" небезпечна

"Алабуга" - російський завод зброї, де збирають дрони "Шахед", які щодня б'ють по Україні.

Завод також вербує підлітків - деяким лише 15 років - для роботи на виробничих лініях.

"Платформи, що розміщують рекламний контент для "Алабуги", не є нейтральними провайдерами послуг. Вони є частиною ланцюжка, який підтримує це виробництво і дозволяє російські злочини", - підкреслив Сибіга.

Заклик до інших платформ

МЗС закликало всі великі платформи діяти негайно - кампанія з вербування підлітків до підсанкційного виробника зброї активна і працює одночасно на кількох майданчиках.

"Кожен день бездіяльності - це ще один день, коли контент, що вербує підлітків на завод зброї, досягає своєї аудиторії у відкритому інтернеті", - заявив міністр.

Сибіга також повідомив про готовність України до аналогічного діалогу з будь-якою платформою, яка готова діяти на тій самій основі.