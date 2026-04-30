Україна звернулась до YouTube через рекламу центру виробництва "Шахедів" в РФ

11:45 30.04.2026 Чт
2 хв
У чому звинувачують платформу?
aimg Олена Чупровська
Україна звернулась до YouTube через рекламу центру виробництва "Шахедів" в РФ Фото: на ОЭЗ "Алабуга" підлітків вчать складати дрони (wikipedia.org)

Україна вимагає від YouTube заблокувати рекламу підсанкційного центру "Алабуга", де підлітків залучають до виготовлення ударних дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту.

Читайте також: ВМС України уразили катери РФ, які охороняли Кримській міст (відео)

"Алабуга" рекламувалась на YouTube

Українські відомства зафіксували масштабні рекламні інтеграції "Алабуга Політех" на відеоплатформі. Їх розміщували без належної перевірки та будь-якої реакції з боку YouTube.

При цьому "Алабуга Політех" входить до складу підсанкційної особливої економічної зони "Алабуга". Саме там студентів - зокрема неповнолітніх - залучають до виробництва дронів Shahed.

Twitch відреагував швидко - YouTube мовчить

25 квітня на Twitch транслювали турнір із Counter-Strike 2. Його використали для просування "Алабуги". Втім, платформа досить швидко заблокувала акаунти, які транслювали або рекламували цей турнір.

YouTube і Google на аналогічний контент досі не відреагували.

"Кіберспорт і цифрові платформи не можуть бути прикриттям для мілітаризації освіти, вербування підлітків та просування підсанкційних військових підприємств", - йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року на складі акумуляторів в ОЕЗ "Алабуга" в Татарстані спалахнула велика пожежа - площа займання сягнула близько 1000 квадратних метрів.

Об'єкт пов'язаний зі складанням ударних безпілотників типу "Шахед".

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони збільшили дальність ударів по російській території на 170%

Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО