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Youtube и TikTok передают данные пользователей третьим лицам

Автор: Сергей Пышкин

Платформы TikTok и YouTube собирают больше личных данных пользователей, нежели другие приложения. Тем временем китайский сервис позволяет пользоваться ими сторонним трекерам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

Согласно расследованию URL Genius выяснилось, что Youtube собирает данные пользователей для собственной выгоды. Речь идет, к примеру, об отслеживании истории просмотров, а также местоположения, чтобы показывать пользователю релевантную рекламу.

В то же время TikTok, позволяет собирать данные третьей стороне, в связи с чем трудно сказать, куда именно идет и как используется информация.

URL Genius использовало функцию записи активности приложений, которая доступна для операционной системы iOS. Благодаря ей, выяснилось, что YouTube и TikTok устанавливали по 14 сетевых контактов. Это более чем в два раза больше нежели количество контактов, которые устанавливают другие программы.

YouTube использует 10 трекеров, а остальные 4 передаются третьей стороне. В случае с китайским сервисом всё немного иначе - TikTok передает 13 из 14 трекеров.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что TikTok работает над ограничением для своего контента. Тем временем Youtube недавно обновил свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android.

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