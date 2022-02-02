YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит

YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSMArena .

Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.

Напомним, РБК-Украина раскрывало цены всех моделей флагманского Samsung Galaxy S22.

Также издание рассказывало и о том, что компания Meta презентовала функцию 3D-аватаров для пользователей Instagram.

Между тем Twitter обратился в суд из-за нового закона в Германии, контролирующего работу социальных сетей.