YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит
Фото: YouTube обновит мобильное приложение (Getty Images)
YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSMArena.
Что же изменилось:
- плеер получил пользовательский интерфейс, который содержит новые элементы в полноэкранном режиме;
- при просмотре видео, слева доступны кнопки "Нравится" и "Не нравится";
- появилась возможность быстро перейти к комментариям;
- среди дополнительных кнопок - "Сохранить в плейлист", а также "Поделиться";
- справа есть вкладка "Дополнительные видео", которая предлагает рекомендуемый контент.
Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)
Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.
Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)
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