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YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит

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Среда 02 февраля 2022 15:16
YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит Фото: YouTube обновит мобильное приложение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSMArena.

Что же изменилось:

  • плеер получил пользовательский интерфейс, который содержит новые элементы в полноэкранном режиме;
  • при просмотре видео, слева доступны кнопки "Нравится" и "Не нравится";
  • появилась возможность быстро перейти к комментариям;
  • среди дополнительных кнопок - "Сохранить в плейлист", а также "Поделиться";
  • справа есть вкладка "Дополнительные видео", которая предлагает рекомендуемый контент.

YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит

Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)

Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.

YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит

Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)

Напомним, РБК-Украина раскрывало цены всех моделей флагманского Samsung Galaxy S22.

Также издание рассказывало и о том, что компания Meta презентовала функцию 3D-аватаров для пользователей Instagram.

Между тем Twitter обратился в суд из-за нового закона в Германии, контролирующего работу социальных сетей.

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