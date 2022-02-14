Youtube і TikTok передають дані користувачів третім особам

Згідно з розслідуванням URL Genius з'ясувалося, що Youtube збирає дані користувачів для власної вигоди. Йдеться, наприклад, про відстеження історії переглядів, а також місцеперебування, щоб показувати користувачеві релевантну рекламу.

Водночас TikTok, дозволяє збирати дані третій стороні, у зв'язку з чим важко сказати, куди саме йде і як використовується інформація.

URL Genius використовувало функцію запису активності додатків, яка доступна для операційної системи iOS. Завдяки їй, з'ясувалося, що YouTube і TikTok встановлювали по 14 мережевих контактів. Це більш ніж у два рази ніж кількість контактів, які встановлюють інші програми.

YouTube використовує 10 трекерів, а решта 4 передаються третій стороні. У випадку з китайським сервісом все трохи інакше - TikTok передає 13 з 14 трекерів.