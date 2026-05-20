ШІ у Shorts і захист від цифрових клонів: як зміниться YouTube після оновлення

YouTube інтегрує низку ШІ-функцій для покращення пошуку контенту та захисту авторів від цифрових підробок. Компанія впроваджує інтелектуального помічника, додає нову нейромережу у редактор Shorts та відкриває інструмент автоматичного виявлення діпфейків.

Трансформація пошукових алгоритмів Google торкнулася внутрішньої системи відеохостингу - сервіс отримав функцію Ask YouTube. Новий інструмент дозволяє користувачам відходити від стандартного пошуку за ключовими словами та вводити довгі, деталізовані запити.

Наприклад, система зможе обробити фрази на кшталт "як навчити дитину кататися на велосипеді" або "огляди від блогерів на затишні ігри перед сном".

ШІ-помічник підтримує ведення діалогу, тож користувачі можуть ставити уточнювальні запитання для максимальної персоналізації результатів видачі.

Замість звичайного списку роликів алгоритм самостійно аналізує базу даних, комбінує відповідні короткі відео Shorts та класичні довгі горизонтальні відео, після чого формує коротку текстову довідку разом із підбіркою лінків.

Наразі функція доступна у тестовому режимі для платних передплатників YouTube Premium на комп'ютерах у США.

Інтеграція моделі Gemini Omni у Shorts та додаток Create

Google інтегрує свою нову мультимодальну ШІ-модель Gemini Omni безпосередньо в інструменти створення контенту. Нейромережа з'явиться у функції YouTube Shorts Remix та в окремому мобільному додатку для редагування відео YouTube Create.

За словами розробників, інтеграція Gemini Omni дозволить системі "краще розуміти наміри автора під час монтажу".

Алгоритм бере на себе складні технічні процеси:

автоматично коригує аудіодоріжки,

зіставляє відеоряд при склейці різних фрагментів

допомагає згладжувати переходи.

У компанії зазначають, що впроваджують ШІ обережно та без акценту на повністю згенерованих роликах, оскільки інші технологічні компанії (зокрема Meta та OpenAI) раніше стикалися з неоднозначною реакцією аудиторії на подібні інструменти, через що OpenAI навіть закрила свою платформу для створення ШІ-відео Sora.

Автоматичний захист авторів від ШІ-двійників

Для боротьби з несанкціонованим використанням зовнішності YouTube розширює доступ до свого фірмового інструменту розпізнавання образів (likeness-detection tool). Тепер скористатися функцією захисту зможуть усі автори контенту віком від 18 років.

Алгоритм у фоновому режимі сканує завантажені на платформу відео та виявляє випадки створення діпфейків або незаконного клонування облич реальних блогерів за допомогою штучного інтелекту.

Якщо система зафіксує зловживання або спотворення інформації, постраждалий автор має право надіслати спрощений запит на негайне видалення цього відеоролика з платформи.

Оскільки інструмент тільки виходить на широкий ринок, реальну ефективність модерації діпфейків експерти зможуть оцінити згодом.