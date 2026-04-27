ШІ-пастка від TikTok: чому нова функція реміксів загрожує вашій безпеці

TikTok експериментує з новим форматом взаємодії - ШІ-реміксами. Інструмент дозволяє користувачам генерувати кастомні меми, використовуючи кадри з відео інших авторів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на CNET .

Як працюють ШІ-ремікси

Нова функція задумана як інструмент для створення мемів у коментарях. Наприклад, якщо ви публікуєте відео свого ранкового ритуалу з кавою, інший користувач може за допомогою ШІ згенерувати на його основі картинку, де ви тримаєте чашку, і додати будь-який текст.

Мета TikTok - підвищити рівень залученості, заохочуючи користувачів ділитися створеними ШІ-зображеннями безпосередньо під відео автора.

Приватності більше не буде?

Використання контенту для реміксів фактично означає надання дозволу на використання вашого обличчя та голосу для навчання ШІ-моделей компанії.

Крім того вже точаться дискусії довкола інших аспектів:

Брак масового контролю - наразі TikTok не дозволяє вимкнути функцію для всього профілю віддразу;

Поштучне вимкнення - користувачі змушені вручну змінювати налаштування приватності для кожного окремого ролика;

Використання образу - автори не контролюють, у якому контексті ШІ згенерує їхнє зображення.

Як відмовитися від участі у тестуванні нової функції

Хоча опція наразі доступна лише обмеженому колу тестувальників, авторам радять перевірити налаштування своїх публікацій.

Щоб заборонити ШІ використовувати ваш контент, потрібно:

Відкрити конкретне відео та натиснути на три крапки у нижньому правому куті.

Перейти до розділу "Налаштування приватності".

Знайти пункт "Дозволити ШІ реміксувати контент" (Allow AI to remix content) та вимкнути його.

У TikTok підтвердили, що до офіційного релізу механіка роботи реміксів може змінитися. З усім тим, компанія розглядає цей інструмент як один із пріоритетних для розвитку креативної екосистеми платформи.

Офіційних планів щодо повноцінного запуску функції для всіх користувачів наразі немає. TikTok все ще збирає відгуки та аналізує реакцію спільноти на нові інструменти генеративного ШІ.