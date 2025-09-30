YouTube і Дональд Трамп: чим завершився судовий спір вартістю 24,5 мільйона доларів

YouTube погодився врегулювати суперечку з президентом США Дональдом Трампом, виплативши понад 24 мільйони доларів. І американський лідер уже придумав, куди ці гроші витратити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.
YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів для завершення судового розгляду, ініційованого Дональдом Трампом. Він звинувачував платформу в незаконному блокуванні свого акаунта після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.
Згідно з документами суду, 22 мільйони доларів буде перераховано в некомерційну організацію Trust for the National Mall для фінансування будівництва бального залу в Білому домі. Інша частина суми - 2,5 мільйона доларів - дістанеться іншим позивачам, включно з Американським консервативним союзом і письменницею Наомі Вульф.
YouTube призупинив акаунт Трампа після подій 6 січня, посилаючись на порушення правил платформи про контент, що підбурює до насильства. Канал було відновлено в березні 2023 року.
Юристи зазначають, що підстави для позовів проти великих технологічних компаній, зокрема Meta, YouTube і X (колишній Twitter), неодноразово піддавалися сумніву.
Юрист Джон Коул заявив, що переобрання Трампа на посаду президента стало ключовим фактором, який спонукав сторони до врегулювання: "Якби він не був переобраний, ми б судилися тисячу років".
Експерти підкреслюють, що для великих компаній виплати такого розміру - відносно невелика сума, яка дає змогу закрити справу без подальших судових витрат. Професор Марк Грейбер зазначив: "Якщо ви Meta або Google, то 25 мільйонів доларів - це кишенькові витрати. Варто заплатити ці гроші, щоб усе припинилося".
З моменту переобрання Трамп отримав понад 80 мільйонів доларів як врегулювання різних позовів проти технологічних гігантів і медіакомпаній.
Meta виплатила 25 мільйонів доларів, X - 10 мільйонів, а Paramount Global - 16 мільйонів у справі про інтерв'ю з колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
Нагадуємо, що платформа YouTube відключила канал венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Експерти пов'язують цей крок із можливим загостренням дипломатичних відносин між Венесуелою та Сполученими Штатами.
Зазначимо, що скоро глядачі YouTube по всьому світу зможуть переглядати відео без необхідності покладатися на субтитри. Платформа запускає офіційну функцію озвучування контенту кількома мовами, даючи змогу авторам відео донести матеріал до аудиторії глобально.