YouTube и Дональд Трамп: чем завершился судебный спор стоимостью 24,5 миллиона долларов

YouTube согласился урегулировать спор с президентом США Дональдом Трампом, выплатив более 24 миллионов долларов. И американский лидер уже придумал, куда эти деньги потратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
YouTube согласился выплатить 24,5 миллиона долларов для завершения судебного разбирательства, инициированного Дональдом Трампом. Он обвинял платформу в незаконной блокировке своего аккаунта после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
Согласно документам суда, 22 миллиона долларов будут перечислены в некоммерческую организацию Trust for the National Mall для финансирования строительства бального зала в Белом доме. Остальная часть суммы — 2,5 миллиона долларов — достанется другим истцам, включая Американский консервативный союз и писательницу Наоми Вульф.
YouTube приостановил аккаунт Трампа после событий 6 января, ссылаясь на нарушение правил платформы о контенте, подстрекающем к насилию. Канал был восстановлен в марте 2023 года.
Юристы отмечают, что основания для исков против крупных технологических компаний, включая Meta, YouTube и X (бывший Twitter), неоднократно подвергались сомнению.
Юрист Джон Коул заявил, что переизбрание Трампа на пост президента стало ключевым фактором, который побудил стороны к урегулированию: "Если бы он не был переизбран, мы бы судились тысячу лет".
Эксперты подчеркивают, что для крупных компаний выплаты такого размера — относительно небольшая сумма, которая позволяет закрыть дело без дальнейших судебных издержек. Профессор Марк Грейбер отметил: "Если вы Meta или Google, то 25 миллионов долларов — это карманные расходы. Стоит заплатить эти деньги, чтобы все прекратилось".
С момента переизбрания Трамп получил более 80 миллионов долларов в качестве урегулирования различных исков против технологических гигантов и медиакомпаний.
Meta выплатила 25 миллионов долларов, X — 10 миллионов, а Paramount Global — 16 миллионов по делу об интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис.
