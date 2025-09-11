ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

YouTube випустив оновлення, яке переверне спосіб перегляду відео

Четвер 11 вересня 2025 14:20
UA EN RU
YouTube випустив оновлення, яке переверне спосіб перегляду відео Ролики тепер можна слухати рідною мовою без субтитрів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Найближчим часом користувачі YouTube зможуть дивитися ролики з усього світу без необхідності читати субтитри. Платформа офіційно запускає функцію багатомовного озвучення для авторів контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Деталі оновлення

Новий інструмент дозволяє блогерам дублювати свої відео іншими мовами. Технологія використовує штучний інтелект Google Gemini, який здатний відтворювати тон голосу та емоції, нагадуючи функцію Voice Translate у Pixel 10.

Функція була вперше протестована у 2023 році в рамках пілотного проекту і була доступна обмеженому числу творців, зокрема MrBeast, Марку Роберу і шеф-кухарю Джеймі Оліверу. Тепер, через два роки, YouTube розширює її для всіх авторів протягом найближчих тижнів.

За даними компанії, ролики з багатомовними доріжками отримують понад 25% переглядів саме альтернативними мовами. Зокрема, канал Джеймі Олівера збільшив аудиторію втричі після запуску функції.

Для глядачів це означає більше різноманітного контенту без необхідності слідкувати за субтитрами - достатньо буде обрати потрібну мову і слухати переклад.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube
Новини
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії