YouTube видалив канал президента Венесуели Мадуро

У суботу ввечері, 21 вересня, YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Причиною, ймовірно, є загострення у відносинах зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як стверджує венесуельський держканал Telesur, канал на YouTube було видалено пізно ввечері без будь-яких пояснень.

До того, як акаунт Мадуро на YouTube став недоступним, у нього було понад 200 тисяч підписників. Його використовували для публікації звернень президента Венесуели, а також листівок із його щотижневого шоу на венесуельському державному телебаченні.

На офіційному сайті YouTube у правилах зазначено, що платформа видаляє акаунти, які допускають "неодноразові порушення правил спільноти", зокрема публікують дезінформацію, висловлювання, що розпалюють ненависть, і контент, який "заважає демократичним процесам".

Компанія Google, яка є материнською компанією YouTube, поки що не відповіла на запитання про ймовірне видалення каналу президента Венесуели. Однак AP зазначає, що це сталося на тлі зростаючої напруженості між країнами.