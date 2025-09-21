YouTube видалив канал президента Венесуели Мадуро
У суботу ввечері, 21 вересня, YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Причиною, ймовірно, є загострення у відносинах зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як стверджує венесуельський держканал Telesur, канал на YouTube було видалено пізно ввечері без будь-яких пояснень.
До того, як акаунт Мадуро на YouTube став недоступним, у нього було понад 200 тисяч підписників. Його використовували для публікації звернень президента Венесуели, а також листівок із його щотижневого шоу на венесуельському державному телебаченні.
На офіційному сайті YouTube у правилах зазначено, що платформа видаляє акаунти, які допускають "неодноразові порушення правил спільноти", зокрема публікують дезінформацію, висловлювання, що розпалюють ненависть, і контент, який "заважає демократичним процесам".
Компанія Google, яка є материнською компанією YouTube, поки що не відповіла на запитання про ймовірне видалення каналу президента Венесуели. Однак AP зазначає, що це сталося на тлі зростаючої напруженості між країнами.
Погіршення відносин між США та Венесуелою
Нагадаємо, що відносини між США та Венесуелою завжди були поганими, однак напруженість зросла після останніх заяв президента США Дональда Трампа.
Зокрема, він звинуватив Венесуелу, що вона докладає недостатньо зусиль для протидії незаконному обігу наркотиків. Паралельно очільник Білого дому підписав директору, яка дозволяє проводити прямі військові операції проти латиноамериканських наркокортелів (якщо у США їх визнали іноземними терористичними організаціями).
Причому за даними Білого дому, американська флотилія вже знищила три катери, які, ймовірно, перевозили наркотики, унаслідок чого на цих суднах загинуло вже понад десяток людей.
Крім того, у 2024 році Мадуро широко звинувачували у фальсифікації результатів президентських виборів. Згідно з протоколами, зібраними сотнями активістів венесуельської опозиції, Мадуро з розгромним рахунком програв.
Детальніше про те, чому виник конфлікт і як надалі може розвиватися ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.