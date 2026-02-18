YouTube, Google, Cloudflare і не тільки: у роботі сервісів стався масштабний збій

У ніч на 18 лютого сотні тисяч користувачів по всьому світу поскаржилися на збої в роботі таких сервісів, як Google, YouTube, Cloudflare і в багатьох інших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу відстеження збоїв Downdetector.
Згідно з сервісом, цієї ночі кількість скарг від користувачів перевищила понад 500 000 осіб. Збої мали глобальний характер і були зафіксовані в різних країнах світу.
Зокрема, люди скаржилися, що не можуть отримати доступ до пошуковика Google, поштового сервісу Gmail, відеохостингу YouTube та інших платформ.
Також від користувачів надходила інформація про проблеми в роботі гіперскейлерів - AWS і Cloudflare, що могло вплинути вплинути на роботу тисяч сайтів і додатків, які працюють завдяки цим сервісам.
Судячи з динаміки звернень, збої тривали близько 3-4 годин, а пік скарг був орієнтовно о 3:30 ночі.
Так, наприклад, у піковий період тільки в США було зареєстровано понад 320 000 скарг від користувачів про проблеми в роботі відеохостингу YouTube. Перебої спостерігалися також в Індії, Британії, Австралії та Мексиці.
Через деякий час у компанії повідомили про усунення проблеми, яка вплинула на доступ до платформи для обміну відео.
Зокрема, під час збоїв, YouTube для деяких користувачів відображався порожнім, а в додатках YouTube, YouTube Music і YouTube Kids відео не завантажувалися. Через кілька годин після старіння проблеми кількість скарг скоротилася до нуля.
Нагадаємо, що в листопаді та грудні глобальний провайдер Cloudflare кілька разів переживав масштабний збій.
Останній такий випадок стався рано вранці 5 грудня, через що користувачі масово скаржилися в соцмережах, що не можуть відкрити низку сервісів і сайтів.
Також ми писали, що 16 жовтня 2025 року масштабний збій стався в роботі YouTube. Проблеми спостерігалися по всьому світу.