Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

YouTube, Google, Cloudflare і не тільки: у роботі сервісів стався масштабний збій

Фото: пік збою в багатьох сервісах був приблизно о 03:30 ночі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 18 лютого сотні тисяч користувачів по всьому світу поскаржилися на збої в роботі таких сервісів, як Google, YouTube, Cloudflare і в багатьох інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу відстеження збоїв Downdetector.

Читайте також: Що таке Cloudflare і чому його збій паралізував найбільші сайти світу

Згідно з сервісом, цієї ночі кількість скарг від користувачів перевищила понад 500 000 осіб. Збої мали глобальний характер і були зафіксовані в різних країнах світу.

Зокрема, люди скаржилися, що не можуть отримати доступ до пошуковика Google, поштового сервісу Gmail, відеохостингу YouTube та інших платформ.

Також від користувачів надходила інформація про проблеми в роботі гіперскейлерів - AWS і Cloudflare, що могло вплинути вплинути на роботу тисяч сайтів і додатків, які працюють завдяки цим сервісам.

Судячи з динаміки звернень, збої тривали близько 3-4 годин, а пік скарг був орієнтовно о 3:30 ночі.

Так, наприклад, у піковий період тільки в США було зареєстровано понад 320 000 скарг від користувачів про проблеми в роботі відеохостингу YouTube. Перебої спостерігалися також в Індії, Британії, Австралії та Мексиці.

Через деякий час у компанії повідомили про усунення проблеми, яка вплинула на доступ до платформи для обміну відео.

Зокрема, під час збоїв, YouTube для деяких користувачів відображався порожнім, а в додатках YouTube, YouTube Music і YouTube Kids відео не завантажувалися. Через кілька годин після старіння проблеми кількість скарг скоротилася до нуля.

Інші подібні інциденти

Нагадаємо, що в листопаді та грудні глобальний провайдер Cloudflare кілька разів переживав масштабний збій.

Останній такий випадок стався рано вранці 5 грудня, через що користувачі масово скаржилися в соцмережах, що не можуть відкрити низку сервісів і сайтів.

Також ми писали, що 16 жовтня 2025 року масштабний збій стався в роботі YouTube. Проблеми спостерігалися по всьому світу.

