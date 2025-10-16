Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингом

Масштабний збій у роботі YouTube 16 жовтня 2025 року зафіксували користувачі по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Downdetector , який відстежує неполадки та відключення популярних інтернет-ресурсів.

За останніми даними, найбільше скарг надійшло зі Сполучених Штатів - понад 268 тисяч, у Великій Британії зареєстровано близько 62 тисячі звернень, а в Японії - близько 19 тисяч.

Користувачі повідомляють про проблеми з відтворенням відео, доступом до сайту та авторизацією.

На момент публікації офіційних коментарів від адміністрації YouTube щодо причин збою та часу відновлення роботи сервісу ще немає.

При цьому в Україні станом на 03:50 не спостерігається проблем з YouTube.

Користувачам радять слідкувати за оновленнями на офіційних каналах YouTube та Downdetector.

Зазначимо, що YouTube - один із найбільших відеохостингів у світі, що надає можливість завантажувати, переглядати та коментувати відеозаписи. Сервіс активно використовується як приватними користувачами, так і великими компаніями для поширення контенту.