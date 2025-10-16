ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингом

Четвер 16 жовтня 2025 03:51
UA EN RU
Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингом Ілюстративне фото: глобальний збій YouTube (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Масштабний збій у роботі YouTube 16 жовтня 2025 року зафіксували користувачі по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Downdetector, який відстежує неполадки та відключення популярних інтернет-ресурсів.

За останніми даними, найбільше скарг надійшло зі Сполучених Штатів - понад 268 тисяч, у Великій Британії зареєстровано близько 62 тисячі звернень, а в Японії - близько 19 тисяч.

Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингомКористувачі повідомляють про проблеми з відтворенням відео, доступом до сайту та авторизацією.

Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингом

На момент публікації офіційних коментарів від адміністрації YouTube щодо причин збою та часу відновлення роботи сервісу ще немає.

При цьому в Україні станом на 03:50 не спостерігається проблем з YouTube.

Користувачам радять слідкувати за оновленнями на офіційних каналах YouTube та Downdetector.

Зазначимо, що YouTube - один із найбільших відеохостингів у світі, що надає можливість завантажувати, переглядати та коментувати відеозаписи. Сервіс активно використовується як приватними користувачами, так і великими компаніями для поширення контенту.

Нагадаємо, YouTube представив серію візуальних і функціональних оновлень, які торкнуться веб-версії, мобільного застосунку і ТВ-додатку платформи.

Головне оновлення - повністю перероблений відеоплеєр. Він став більш зручним і привабливим, з оновленими елементами керування та новими іконками. Розробники зазначають, що зміни допоможуть зменшити візуальні відволікаючі фактори, дозволяючи користувачам більше концентруватися на перегляді відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube
Новини
Бессент: 85 сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Бессент: 85 сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить