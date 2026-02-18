YouTube, Google, Cloudflare и не только: в работе сервисов случился масштабный сбой

Согласно сервису, этой ночью количество жалоб от пользователей превысило более 500 000 человек. Сбои носили глобальный характер и были зафиксированы в разных странах мира.

В частности, люди жаловались, что не могут получить доступ к поисковику Google, почтовому сервису Gmail, видеохостингу YouTube и другим платформам.

Также от пользователей поступала информация о проблемах в работе гиперскейлеров - AWS и Cloudflare, что могло повлиять повлиять на работу тысяч сайтов и приложений, которые работают благодаря этим сервисам.

Судя по динамике обращений, сбои длились около 3-4 часов, а пик жалоб был ориентировочно в 3:30 ночи.

Так, например, в пиковый период только в США было зарегистрировано более 320 000 жалоб от пользователей о проблемах в работе видеохостинга YouTube. Перебои наблюдались также в Индии, Британии, Австралии и Мексике.

Через некоторое время в компании сообщили об устранении проблемы, которая повлияла на доступ к платформе для обмена видео.

В частности, во время сбоев, YouTube для некоторых пользователей отображался пустым, а в приложениях YouTube, YouTube Music и YouTube Kids видео не загружались. Через несколько часов после у старения проблемы число жалоб сократилось до нуля.